Volley, selezioni regionali pugliesi in Calabria per Trofeo delle Regioni

Si terrà dal 24 al 28 giugno tra Rossano Calabro e Corigliano, il Trofeo delle Regioni giunto alla sua 16a edizione, marchiato anche quest’anno AeQuilibrium Cup, tappa finale del percorso delle selezioni regionali di tutta Italia che hanno lavorato durante tutto l’anno con i propri staff tecnici. L’intensa programmazione del CQR Puglia ha portato alla selezione dei due gruppi che saranno impegnati in Calabria.

A tracciare il percorso della selezione regionale femminile pugliese è il tecnico Angelo Polignano: “Affrontiamo questo Trofeo delle Regioni, come sempre, con l’idea di misurarci e fare il meglio possibile. Certamente abbiamo la priorità di migliorare il risultato della passata stagione e le ragazze hanno lavorato senza risparmiarsi negli ultimi sei giorni di collegiale per questo. Mi sento fare un plauso particolare a loro e a tutte le ragazze che, nei diversi momenti della stagione, hanno condiviso parte del percorso con noi. Il materiale umano c’è e abbiamo il dovere di dargli le opportunità che meritano. Certamente c’è grande voglia di fare da parte delle atlete ma anche delle società pugliesi a cui va un sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attaccamento all’attività di qualificazione che ci hanno sempre mostrato”.

Dopo il percorso di lavoro fatto di collegiali durante tutto l’anno, la selezione maschile si prepara per il suo Trofeo delle Regioni con la voglia di far bene, come dichiarato dal tecnico della Puglia maschile Giovanni Stomeo: “Siamo ormai alla vigilia dei due tornei che andremo a disputare in Calabria. Il primo, cosiddetto Tre Mari, si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, per poi iniziare subito da lunedì il Trofeo delle Regioni. I ragazzi in tutti questi mesi hanno seguito davvero con molta attenzione e impegno quello che è stato il percorso degli allenamenti. Sono veramente soddisfatto. Spero davvero che si riesca a fare un buon risultato e sicuramente il nostro obiettivo è quello di migliorare la posizione del Ranking. Andiamo in Calabria fiduciosi e consapevoli che comunque c’è stato già un notevole miglioramento tecnico, fisico e sottolineo caratteriale e comportamentale dei ragazzi. Vediamo un pò cosa succede, ripeto sono molto fiducioso, l’impegno non mancherà così come anche la voglia di fare bene”.

Tutte le gare del Trofeo delle Regioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo.



Di seguito le convocate dal selezionatore regionale pugliese femminile Angelo Polignano e i convocati di Giovanni Stomeo.

Puglia femminile

1. ARGENTIERO Beatrice (2009, ASD VOLLEY SANTERAMO)

2. CALATI Ludovica (2009, VIRTUS TRICASE)

3. CASULLI Giulia (2010, ASD PALLAVOLO UISP’80)

4. DE GIUSEPPE Agnese (2010, ASD C.E.S.P OLIMPIUS PARABITA)

5. GENTILE Miriana (2009, ASD PALLAVOLO UISP’80)

6. GISMONDI Giorgia Maria (2009, LEONESSA VOLLEY ALTAMURA)

7. MALERBA Aurora (2010, SPIKE VOLLEY SAN PIETRO VERNOTICO)

8. MALONNI Irene (2009, ASD CUTROFIANO VOLLEY)

9. MILELLA Erica (2009, ASD PALLAVOLO UISP’80

10. PONZETTA Sara (2009, ASD CUTROFIANO VOLLEY)

11. RADICCHIO Carlotta (2009, CARBONARA VOLLEY)

12. RIZZO Emy (2009, ASD VOLLEY SANTERAMO)

13. SGHERZA Sofia (2010, ASDAM PEGASO’93 MOLFETTA)

14. VISCONTI Aurora (2011, AMATORI VOLLEY BARI)

Puglia maschile

1. ABBINATE Antonio (2009, ASD New Volley Modugno)

2. ARIZZI Valerio (2009, Mater Volley)

3. CARUSO Bartolomeo (2008, Molfetta)

4. CICERELLO Leonardo (2008, M.B. Volley Ruffano)

5. CORCIULO Luigi (2008, Casarano Volley)

6. PICCHI Matteo (2008, Mater Volley)

7. GUERRIERI Matteo (2008, Mater Volley)

8. LASORSA Mattia (2008, Mater Volley)

9. MARZO Gianmarco (2008, Lecce Volley)

10. PIERRO Giuseppe (2009, Terlizzi)

11. RIVELA Giacomo (2008, Lecce Volley)

12. ROMANELLI Simone (2008, Polisportiva M. Bari)

13. TRAGNI Gianfranco (2009, Scuola e Volley Altamura)

14. ZEZZA Riccardo (2008, M.B. Volley Ruffano)

