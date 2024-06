Volley A3/M, Sebastiano Milan Firma per Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle mette a segno un colpo importante per il prossimo campionato di serie A3: ufficiale l’ingaggio di Sebastiano Milan. Il talentuoso schiacciatore veneto, classe 1995, arriva dal playoff finale per la promozione in SuperLega con la maglia della Emma Villas Siena.

Dopo un’intensa stagione a Pineto nel 2022/2023, culminata con la vittoria della Del Monte® Coppa Italia A3, il titolo di miglior giocatore della competizione e la conquista della Del Monte® Supercoppa Italiana A3, Milan torna in serie A3 per sposare il progetto sportivo del club pugliese.

Il presidente Gianni D’Elia, superando la concorrenza di numerose squadre di A2 e A3, affida al tecnico Sandro Passaro un giocatore di grande valore. Milan, cresciuto nella Sisley Treviso sotto la guida di Alberto Tosatto, ha proseguito la sua formazione al Club Italia, con il tecnico Mario Barbiero, nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 in B2 e B1. Nel 2014, il debutto in SuperLega con la Kioene Padova, seguito dall’esperienza alla Cucine Lube Civitanova nella stagione 2017/2018.

Dopo le esperienze a Brescia, Siena e Lagonegro in A2, e il ritorno a Padova in SuperLega, Milan ha vissuto una splendida stagione a Pineto in A3. La sua carriera è arricchita anche dalle medaglie vinte in Nazionale: bronzo ai mondiali U21 nel 2013, bronzo ai mondiali U23 nel 2015, oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2018 e oro alle Universiadi nel 2019.

A poche settimane dall’inizio della nuova avventura con la Joy Volley, Milan è pronto a conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna il prossimo 24 luglio.

«Sono felice di approdare in una città come Gioia del Colle, che ha una grande passione per la pallavolo – ha dichiarato Milan -. Sin dall’inizio della trattativa ho percepito l’entusiasmo e l’ambizione del presidente Gianni D’Elia e del coach Sandro Passaro. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida in un campionato competitivo come la serie A3. Il nostro obiettivo sarà lavorare duramente per diventare una squadra forte e compatta, affrontando con umiltà vittorie e sconfitte. Con pazienza e impegno, potremo raggiungere traguardi importanti».

