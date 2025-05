Taranto, rubano scooter: un video virale li incastra

Un ragazzo riprende la scena e pubblica tutto sui social. La Polizia identifica i responsabili e recupera il mezzo

Furto nella serata di venerdì 23 maggio a Taranto, in Corso Umberto: due uomini hanno rubato uno scooter parcheggiato in strada. La scena, avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti, è stata ripresa con un cellulare da un ragazzo che ha poi condiviso il video su un noto profilo social, “Taranto è lui”.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro del web attirando l’attenzione anche delle forze dell’ordine. Determinante si è rivelato il dettaglio della targa del veicolo utilizzato per accompagnare lo scooter rubato, visibile nel video e utilizzato dalla Questura di Taranto per risalire in breve tempo ai responsabili.

L’intervento della Polizia ha permesso di ritrovare lo scooter e di riconsegnarlo al legittimo proprietario, ponendo fine alla vicenda nel giro di poche ore.

