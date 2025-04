Matera, domani sospensione idrica per l’intera città

Per un guasto alla condotta adduttrice in contrada Trasano, nella giornata di domani, domenica 13 aprile, sarà sospesa l’erogazione idrica in tutta la Città di Matera. In verità, già in alcune zone cittadine, dalle ore 19:00 è avvenuta la sospensione.

Acquedotto Lucano, fa sapere che i lavori sono già cominciati e nella giornata di domani dalle ore 8:00 sarà sospesa l’erogazione idrica. Al contempo, il Comune di Matera ha attivato il centro operativo comunale e attivato alcune autobotti che per venir fronte alle esigenze di approvvigionamento dei cittadini, saranno dislocate in alcune zone a cura di Acquedotto Lucano.

I punti saranno: piazzale antistante il Comune, piazza Sant’Agnese, piazza San Pietro Caveoso, via Don Luigi Sturzio presso la chiesa di San Paolo, viale Nitti nell’angolo di viale Il Vento. Saranno presenti anche un’autobotte in via Lussemburgo a Borgo Venusio e in piazza Montegrappa a Borgo La Martella.

Altri due mezzi saranno a servizio dell’ospedale Madonna delle Grazie e della casa circondariale, oltre che delle Rsa. Il Comune di Matera, informa che se la situazione dovesse protrarsi per l’intera giornata di domenica 13 aprile, lunedì saranno sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado.

