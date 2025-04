Ceglie M.ca: centro di riabilitazione, conversione dei day hospital in day service

CEGLIE MESSAPICA- È in corso nel Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica la riorganizzazione mirata a convertire le liste di attesa dei Day hospital in Day service per recupero e riabilitazione funzionale e neuroriabilitazione. Gli operatori della direzione medica della struttura stanno contattando i pazienti per le visite utili alla conversione.

“Ringrazio gli operatori – spiega Andrea Molino, direttore medico del Centro di Ceglie Messapica – per questa attività al servizio dei cittadini, che potranno usufruire a breve dei Day service. In particolare un nuovo pacchetto riguarderà l’assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo e tre differenti pacchetti saranno dedicati alla neuroriabilitazione ad alta, media e bassa complessità. Per accedere alle prestazioni – prosegue il direttore medico – i pazienti provenienti dall’esterno dovranno portare al Cup la richiesta di prima visita corredata dal piano riabilitativo individuale redatto da un fisiatra. Il fisiatra della struttura riabilitativa effettuerà la valutazione necessaria per individuare la tipologia di Pac più adatta al paziente o l’eventuale inadeguatezza”.

In caso di accesso dal reparto, invece, il paziente, dopo la dimissione, potrà essere trasferito direttamente per proseguire la terapia riabilitativa in Day service con un’impegnativa da presentare al Cup.

“Quest’ultima procedura – spiega Molino – sarà utilizzabile dai pazienti che sono stati già valutati e hanno un piano di riabilitazione in corso. In Day service – conclude – saranno trattate circa 20 persone al giorno, rispetto alle 10 attualmente seguite in regime di Day hospital”.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author