FRANCAVILLA F.NA – Il tecnico della Virtus Francavilla, Alberto Villa, ha presentato così la gara di domani contro il Monopoli: “Se perdi cinque partite 1-0, non c’eravamo tutti, non c’era nessuno, abbiamo chiesto scusa e ci siamo rimessi a lavorare. Abbiamo fatto una figuraccia, si può perdere ma non così. mi ha dato fastidio l’atteggiamento. Mi aspetto una partita tosta, con un avversario che sarà ferito. L’atteggiamento sarà fondamentale, sarà una partita importante e siamo pronti ad affrontare questa gara come le prepariamo tutte. Sono in….to, la squadra lo ha percepito: bisogna utilizzare sempre un po’ di bastone anche quando i risultati arrivano, figuriamoci dopo il ko di domenica. Siamo veramente arrabbiati, m’interessa l’impatto fisico e mentale. Non siamo mai stati presuntuosi, non lo sono io e non lo sono i ragazzi: se domenica avessi parlato, avrei detto che la colpa è solo mia. Mi sono preso la mia responsabilità. Dobbiamo essere pronti, abbiamo provato tante soluzioni e ci siamo, lo dimostreremo”.

