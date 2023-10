Monopoli, Tomei: “Sappiamo dell’importanza della partita. Esoneri fanno parte del nostro lavoro”.

Francesco Tomei, allenatore del Monopoli, si gioca tantissimo nel match contro la Virtus Francavilla: “L’avvicinamento è stato abbastanza sereno anche se sappiamo che questa è una partita importantissima e dobbiamo portare la posta in palio in casa, che è quello che è ci può dare una grossa mano. Mi dispiace per Pelliccioni che è una persona alla quale sono molto legato e ha dimostrato sempre grande professionalità e grandissimo spessore umano. Purtroppo facciamo una professione in cui questo rientra e sappiamo prima di iniziare a lavorare che può succedere. Io dico sempre che l’importante è dare il massimo, dopodiché nella vita a volte si raccoglie di più e altre di meno. Alfio ha dato sempre il massimo e io faccio la stessa cosa ma viviamo di risultati”.

Sugli errori: “Dobbiamo far tesoro delle cose negative. Risultati ci dicono che siamo a questo punto perché abbiamo fatto degli errori. Uno ne prende atto e deve provare a farne meno. Il calcio ti fa pagare e noi abbiamo pagato tanto e raccolto poco, ma l’unica cosa che ci resta è vincere questa partita per poi affrontare la prossima. Siamo grandi e vaccinati. Aldilà del mio destino sarei felice che i ragazzi raccogliessero una soddisfazione. Chi non fa si mette dall’altra parte e parla, chi fa sa che può incorrere in errore ma se fa bene poi viene acclamato”.

