Virtus Francavilla, ufficiale l’ingaggio di Leonardo Taurino

La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Taurino. L’esperto attaccante classe ’95 cresciuto nelle giovanili della Ternana, nel corso della sua carriera ha totalizzato 243 presenze realizzando 49 gol. In Serie B ha vestito la maglia della Ternana, in Serie C di Martina, Vibonese, Fidelis Andria e Casertana, in D Bitonto e Casertana.

