Undici richieste di ammissione per il campionato di Serie D

Alla chiusura dei termini per i ripescaggi alle 14.00 di lunedì 8 luglio, il Dipartimento Interregionale ha ricevuto undici richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie D. La segreteria del Dipartimento provvederà a inviare la documentazione alla Co.Vi.So.D entro giovedì, che si pronuncerà in merito il 15 luglio. Le società che hanno presentato domanda sono:

Retrocesse ai play-out o per distacco di 8 punti

– Barletta

– Borgo San Donnino

– Cjarlins Muzane

– Crema

– Gladiator

– Tivoli

Perdenti spareggi seconde di Eccellenza

– Bisceglie

– Ciliverghe Mazzano

– Giulianova

– Zenith Prato

Non partecipante spareggi seconde di Eccellenza

– Biellese

Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2024-2025. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 19 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio.

