Virtus Francavilla, Occhiuzzi in pole per il post Villa

Ancora poche ore e la Virtus Francavilla renderà ufficiale l’esonero di Alberto Villa. Dopo aver sondato svariati tecnici (fra cui Colombo, Raffaele, Scienza e Padalino) il presidente Antonio Magrì avrebbe scelto di affidare la panchina biancazzurra a Roberto Occhiuzzi. L’allenatore nativo di Cetraro ha guidato l’Olbia nel corso della passata stagione, chiudendo al quattordicesimo posto nel raggruppamento B di Serie C. Tra il 2020 ed il 2022 ha allenato in tre tranche il Cosenza in Serie B, raccogliendo 55 panchine in cadetteria. Adesso il classe ’79 sembra sia pronto alla propria prima esperienza nel girone meridionale di Lega Pro.

