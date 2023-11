Serie C: un Monopoli bello, giovane e più “ricco”

Belli, giovani e anche…più ricchi. Il Monopoli delle ultime sei partite ha portato a casa 14 punti, una media di 2,33 che rapportato alle 14 sfide giocate fin adesso significherebbe 33 punti e primo posto. Il Monopoli, invece, di punti ne ha 18 e si è lasciato alle spalle di un bel po’ la zona playout, distante ora cinque punti e con il match in trasferta sul campo del Sorrento alle porte. Una vittoria, quella netta contro il Benevento, che porta la firma di Ernesto Starita e di Giuseppe Borello, uomo ovunque e presente in quasi tutte le azioni da gol. Il Monopoli che ha battuto i campani, che non perdevano dalla prima giornata di campionato, era anche imbottito di giovani. Quattro under dall’inizio, poi l’inserimento del quinto, Peschetola, al posto proprio di Starita, che con la doppietta messa a segno sale a quota 10 gol nella classifica marcatori, dove è secondo soltanto a Jacopo Murano. Quella giocata domenica è stata la quattordicesima giornata di campionato, quella in cui si “chiudono i conti” per il minutaggio. Con i 375 minuti fatti registrare il Monopoli è arrivato alla soglia di 1897 in 7 partite, che tradotti in soldoni fanno diverse decine di migliaia di euro. Un traguardo che rende ancora più orgogliosa una società che anche grazie ai suoi giovani si sta togliendo più di una soddisfazione.

Foto: Monopoli Calcio/Latorre

