Primitivo di Manduria: eventi di prestigio a Milano e Taranto

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria continua a essere un faro nella promozione e valorizzazione della Dop Manduria, con due eventi di grande impatto sia a Milano che a Taranto, presentando ben 55 etichette.

Nella città dei due mari, il prossimo venerdì 10 maggio, il Primitivo di Manduria sarà protagonista di Ego Festival, l’evento enogastronomico dedicato alla formazione professionale nel settore della ristorazione. Saranno tre gli appuntamenti imperdibili, ognuno con un banco di assaggio dedicato: al Relais Histò e presso Villa Peripato, dove si terranno il Festival della Pizza e Cozza in the city.

A Milano, dal 18 al 20 maggio, presso il prestigioso Palazzo del Ghiaccio, il Primitivo di Manduria sarà in mostra al Best Wine Stars, un evento degustazione dedicato a giornalisti, buyer ed esperti di settore. Uno stand appositamente curato presenterà le etichette di Primitivo di Manduria Dop.

“Il nostro compito è promuovere e tutelare la nostra denominazione per fare in modo che il vino si trasformi in un autentico catalizzatore di interesse e attrazione. Vogliamo che la nostra dop diventi un veicolo per rivelare e celebrare l’identità unica e le caratteristiche distintive dell’intera areale – dichiara Novella Pastorelli, presidente del Consorzio -. Gli eventi di degustazione rivestono un ruolo chiave nel raccontare l’eccellenza del Primitivo di Manduria e il suo profondo legame con la nostra terra fertile, ricca di storia, tradizione e passione dei suoi 18 comuni. Il 2024 ci presenta un calendario fitto di eventi internazionali che mirano non solo a stimolare il successo commerciale dei nostri produttori, ma anche a stabilire relazioni efficaci e massimizzare la visibilità del nostro Primitivo di Manduria sul mercato globale”.

