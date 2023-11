FRANCAVILLA F.NA – Dodici partite di campionato, dodici punti: la media di uno a partita. E tanta sfortuna, tra infortuni e gare condizionate da numerosi errori individuali, alcuni anche piuttosto banali e superficiali, come successo domenica pomeriggio a Teramo contro il Monterosi.

Alberto Villa non è più l’allenatore della Virtus Francavilla (il comunicato è atteso nelle prossime ore). Il turbolento inizio di settimana in casa biancazzurra si è aperto con l’esonero del tecnico 44enne, arrivato in estate per dare il via a un nuovo progetto basato sulla valorizzazione dei giovani e che avrebbe dovuto condurre la squadra in salvo, su richiesta del club, anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata. A meno di un terzo del campionato, dunque, la Virtus cambia: così come avvenuto nella stagione 2018/19 con Nunzio Zavettieri. Idee che sono state sempre piuttosto chiare per la successione: da subito, infatti, è sembrata una corsa a due tra Giuseppe Raffaele e Roberto Occhiuzzi, con un passato al Cosenza in B e lo scorso anno all’Olbia. Quest’ultimo sembrerebbe aver staccato in volata l’ex Potenza e Catania. Le sorprese non sono da escludere, di sicuro c’è che la Virtus Francavilla è pronta a voltare pagina.

