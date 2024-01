FRANCAVILLA F.NA – Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo il successo contro il Foggia: “Una vittoria di grande sofferenza, direi da Virtus Francavilla, di quelle importanti. Servivano solo i tre punti, nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma era più un discorso mentale perché quando passiamo in vantaggio non siamo più offensivi. In passato abbiamo subito tanti gol nei minuti finali e contava fermare queste circostanze. Ripartiamo cercando di proseguire nella strada verso l’obiettivo. A inizio mercato ho detto che saremmo intervenuti in maniera importante. Vedremo negli ultimi giorni se fare ancora qualcosa, abbiamo messo dentro forze fresche e abbiamo una squadra quasi completa in tutti i reparti. Devo dare merito anche al direttore Lauriola che si sta muovendo bene, vedremo se ci saranno altri elementi pronti a sposare questo percorso non facile e di grande sofferenza. Tutti uniti ne usciremo, devo ringraziare il pubblico che ci ha dato una grossa mano. Noi, come società, faremo tutto il possibile per arrivare all’obiettivo. Ora abbiamo più soluzioni nella rosa, abbiamo una batteria di difensori importanti, è arrivato un portiere di grande esperienza e che ha vinto campionati. Abbiamo messo dentro anche gente abituata a vincere e loro ci stanno dando una mano”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author