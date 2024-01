Foggia, Milillo: “Non siamo contenti del risultato. Canonico è speranzoso”

FRANCAVILLA F.NA – Vincenzo Milillo, direttore generale del Foggia, ha analizzato così la sconfitta contro la Virtus Francavilla: “Non siamo contenti del risultato, che mi sembra anche pesante per quanto visto in campo. Nella ripresa abbiamo fatto noi la partita, abbiamo tenuto palla per tanti minuti. Sono sicuro che se giochiamo con questo appiglio e questa voglia usciremo subito da questa situazione. Avevamo anche tante assenze, si sono fatti male Di Noia e Carillo. Il presidente mi ha chiamato qualche minuto fa ed era deluso come noi per il risultato ma speranzoso per la voglia e l’applicazione messa in campo. Ne usciremo presto”.

