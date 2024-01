La Virtus torna al successo battendo un Foggia generoso: 1-0 alla Nuovarredo Arena

FRANCAVILLA FONTANA – Vittoria fondamentale della Virtus Francavilla che supera con fatica e sacrificio un Foggia molto generoso, l’incornata di Artistico segna l’1-0 finale della Nuovarredo Arena. Comincia male il Cudini-bis, la squadra oggi guidata dal preparatore dei portieri Cristian Cicioni (Cudini squalificato) sprofonda ulteriormente verso la zona play-out, i biancazzurri tornano alla vittoria che mancava dal derby del 27 novembre contro il Brindisi.

La prima occasione è del Foggia, al 1’ Tonin serve Rizzo che procede subito al traversone su cui arriva Vezzoni, il suo colpo di testa è respinto in corner da Branduani, comincia con una bella parata l’avventura in biancazzurro dell’ex portiere del Crotone. Puntuale la risposta dei padroni di casa, al 3’ Di Marco si accentra e lascia partire un destro che sfiora il palo alla sinistra di un Perina praticamente battuto. 16’, ancora Virtus: al 16’ girata di Artistico chiusa in corner da Rizzo. 28, Perina chiude alla grande una gran botta di Polidori da posizione defilata: il portiere rossonero chiude il primo palo sventando tutto in calcio d’angolo. 32’, torna in avanti il Foggia con la botta dal limite di Tascone, secondo intervento salva-risultato di Branduani, tiro respinto a mano aperta. E’ soltanto un’illusione perché un minuto dopo gli imperiali sbloccano il match: giocata di Di Marco che libera Ingrosso sulla sinistra, cross preciso per l’anticipo di Artistico che, da nove vero, brucia il difensore avversario e gonfia la rete. Il Foggia abbozza una reazione ma ad essere pericoloso è ancora il Francavilla, al 40’ termina di poco alta la punizione di Polidori. 42’, Tonin entra in area ma il suo mancino ad incrociare non impensierisce Branduani. Padroni di casa in vantaggio all’intervallo.

Cudini è costretto a sostituire l’acciaccato Di Noia, dentro Odjer. La ripresa è tutta a tinte rossonere, ma non basterà. Al 59’ Tonin tenta la girata ma viene murato, sulla ribattuta Tascone è anticipato. 67’, ci provano ancora i satanelli: Ingrosso sbaglia e il suo disimpegno si trasforma in assist per Vezzoni che affonda e cerca in mezzo Tonin, l’attaccante ci crede poco, incornata debole che finisce a lato. Tegola per Cudini al 69’, Carillo si fa male ed è costretto al cambio, dopo quasi tre mesi torna in campo Papazov. Serie di occasioni per i dauni, al 74’ Branduani ancora decisivo, movimento bruciante di Tonin su Monteagudo, l’estremo difensore biancazzurro è provvidenziale. Sessanta secondi dopo il classe ’89 salva ancora sull’incornata dello stesso attaccante, fuori di un niente il successivo tentativo di Riccardi. Forcing finale del Foggia, al 95′ Odjer conclude dalla distanza, tiro sventato da una deviazione. I rossoneri ce la mettono tutta, meritando anche un pareggio che non arriverà mai, la Virtus Francavilla torna al successo dopo due mesi con la sua solidità difensiva e dà continuità al buon pareggio di Crotone. Quarto k.o. consecutivo per i satanelli.

IL TABELLINO

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Molnar, Monteagudo; Carella (29’st. De Marino), Di Marco, Risolo, Macca (14’st. Garofalo), Ingrosso (39’st. Gasbarro); Polidori, Artistico. All. Occhiuzzi.

Foggia (4-3-3): Perina; Salines, Riccardi, Carillo (24’st. Papazov), Rizzo; Martini (43’st. Idrissou), Tascone, Di Noia (1’st. Odjer); Vezzoni (43’st. Antonacci), Tonin, Millico. All. Cicioni (Cudini squalificato).

Arbitro: Ancora di Roma 1.

Marcatori: 34’pt. Artistico (V).

Note: ammoniti: Artistico (V), Rizzo (F), Idrissou (F).

