Cerignola, Tisci fiducioso in vista del Crotone. D’Ausilio in dubbio

CERIGNOLA – Comincia dal Crotone il mese di fuoco del Cerignola, sotto i riflettori del “Monterisi” la squadra di Tisci ospiterà una delle compagini maggiormente quotate di questo Girone C. I gialloblù arrivano al match con il rammarico di aver perso, soprattutto nelle ultime due settimane, dei punti che avrebbero potuto rendere la sfida un vero e proprio scontro diretto. In vista della gara il tecnico ofantino si è detto fiducioso, parlando anche della questione D’Ausilio (in trattativa con l’Avellino). Le sue parole nel servizio.

