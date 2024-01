Prosegue la trattativa D’Ausilio, contatti tra Cerignola e Avellino

Proseguono fitti i contatti tra Cerignola ed Avellino per Michele D’Ausilio, oggetto del desiderio del club irpino che avrebbe individuato nel dieci gialloblù il giusto rinforzo offensivo. Il calciatore si è allenato agli ordini di Ivan Tisci, è in dubbio per il match contro il Crotone e starebbe spingendo per la cessione. Il Cerignola non vorrebbe allontanarsi troppo dalle richieste economiche iniziali, manca ancora l’accordo con l’Avellino che nelle prossime ore potrebbe decidere se affondare il colpo o optare su altri profili. Non si esclude che la trattativa possa dilungarsi all’ultima settimana di mercato.

