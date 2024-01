Foggia, il dg Milillo: “Cudini può essere l’uomo giusto, sul mercato faremo ancora qualcosa”

Nel pre-partita di Virtus Francavilla-Foggia, il direttore generale del Foggia Vincenzo Milillo ha parlato così ai nostri microfoni, tra derby da vincere, sete di riscatto e calciomercato: “Mi aspetto una gara difficile, su un campo ostico e contro una buona squadra. Non stiamo vivendo un momento troppo felice, lo dicono i numeri, ma in settimana i ragazzi hanno lavorato con impegno e intensità. Al netto di qualche defezione spero di vedere una gara degna del Foggia. Con l’aiuto di tutti possiamo tirarci fuori da questa situazione. Coletti? Quando le cose non vanno bene paga sempre l’allenatore. Dopo alcune attente valutazioni abbiamo deciso di comune accordo di lasciare nuovamente la guida tecnica della squadra a mister Cudini, che fino ad un certo periodo ha fatto bene. Può essere l’uomo giusto per dare la scossa a livello tecnico. Sul calciomercato abbiamo già fatto tanto, ma in settimana ci saranno altri movimenti. Il mercato di riparazione spesso premia chi sa cogliere le giuste opportunità”.

