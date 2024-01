Virtus Francavilla, il ds Lauriola: “Calciomercato in entrata chiuso”

Nel pre-partita di Virtus Francavilla-Foggia, il direttore sportivo biancazzurro Matteo Lauriola ha parlato ai nostri microfoni, facendo il punto sul derby con i satanelli e sul calciomercato: “Mi aspetto una partita intesa e complicata. Siamo in una condizione di classifica non eccezionale, ma le ultime due prestazioni lasciano ben sperare. Siamo fiduciosi. Alcuni innesti su tutti hanno portato fin da subito nuova linfa in termini di esperienza ed impatto fisico. Il nostro mercato in entrata è finito, dobbiamo ora concentrarci sulle uscite. Questa rosa ci sta dando garanzie, vogliamo continuare così. Restano da piazzare alcuni calciatori in esubero, fra cui Fornito e Gavazzi”.

