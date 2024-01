Brindisi, Roselli: ‘Col Monterosi gara importante, ma non decisiva’

“I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo due infortunati e uno squalificato, ma i nuovi arrivi sono già a disposizione e ci concedono alternative. La partita è importante, anche se non più di altre; ricostruendo la squadra, creando il gruppo, tutti insieme possiamo e dobbiamo riuscire a raggiungere il risultato che ci siamo prefissati. Sappiamo che è difficile, ma sta venendo su uno spogliatoio di giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco. È ovvio che i risultati portano fiducia ed entusiasmo, non lo nego, però c’è entusiasmo e per me è assolutamente un buon punto di partenza. Dal mercato probabilmente arriverà ancora qualcosa, ma non è un compito mio, ho la fortuna di allenare questo bel gruppo “. Così Giorgio Roselli, tecnico del Brindisi, alla vigilia della sfida salvezza con il Monterosi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author