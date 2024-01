Virtus Francavilla, Artistico: “Non conta la doppia cifra, voglio la salvezza”

FRANCAVILLA F.NA – Gabriele Artistico, attaccante della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo la vittoria col Foggia: “Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, che come me i compagni si applicano. Siamo 22 titolarissimi, è una nota positiva che alza la competizione e il rendimento di squadra. È una boccata d’aria per noi, per la società e per i tifosi: le prestazioni sono importanti e in queste ci metto dentro quelle con Crotone e Benevento, dove meritavamo di più. Si è alzata l’attenzione nei minuti finali, sono quelli in cui abbiamo sofferto di più nel passato. Abbiamo lavorato e preparato bene la gara, ci siamo caricati in campo. Non solo la mia carica, ma anche quella di Monteagudo, Polidori che per me è molto più di un compagno. Doppia cifra? Non sono uno che si pone obiettivi personali, non mi curo dei gol: voglio solo aiutare i compagni, voglio la salvezza”.

