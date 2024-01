Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Vincere nella sofferenza era ciò che chiedevo”

FRANCAVILLA F.NA – Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo il successo con il Foggia: “I dati del mio gps? Ho fatto 18mila passi (sorride, ndr). È stato un finale sofferto ma vincere nella sofferenza era quello che chiedevo ai ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo messo da parte il palleggio per poter difenderti bene, dovevamo essere più bravi a gestire qualche ripartenza. Sono cose che dobbiamo migliorare ma lo sappiamo. I nuovi hanno aggiunto determinate caratteristiche anche a livello umorale e caratteriale, il fatto di avere cambi pronti in panchina ci aiuta. Gasbarro è un calciatore importante, forse è stato messo in difficoltà anche da me all’inizio, ma è tornato ai suoi livelli e in panchina era il più carico di tutti. So cosa ci può dare per me è un valore aggiunto. Ora dobbiamo tenere alta la tensione, domani saremo ancora al campo a lavorare ed è fondamentale capire che i successi portano la serenità ma bisogna anche pensare alla prossima finale”.

