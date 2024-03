Verso Casertana-Virtus, Villa: “Gara difficile, ma vogliamo fare punti”

Alla vigilia di Casertana-Virtus Francavilla, il tecnico dei biancazzurri Alberto Villa ha presentato così il match sui canali ufficiali del club.



Mister, che tipo di partita sarà a Caserta? “Come tutte le partite sarà una partita difficilissima per noi, la Casertana è un’ottima squadra, composta da giocatori importanti e quindi mi aspetto una partita molto complicata.”

Quanto sarebbe utile, anche alla luce dello scontro diretto tra Turris e Monopoli e delle prossime due gare, tornare da Caserta con punti?: “Noi non dobbiamo pensare ad altre partite o guardare altri scontri, dobbiamo guardare noi stessi come abbiamo sempre fatto e dobbiamo portare a casa punti su tutti i campi, se vogliamo fare qualcosa di importante per il nostro obiettivo che è altrettanto importante“.

Rientra Dutu, lo farà anche tra i titolari o continuità al terzetto che bene ha fatto con l’Avellino?: “Vediamo con il rientro di Dutu come disporci o se continuare come domenica, c’è stato qualche giocatore che in settimana ha riscontrato qualche piccolo problema fisico, vedremo di risolverlo e capire chi sta meglio. Sicuramente cercheremo di mettere in campo undici ragazzi affamati che hanno voglia di fare una grande prestazione e soprattutto che siano al 100% fisicamente“.

Per risolvere le difficoltà offensive, si aspetta qualcosina in più anche dai centrocampisti? Le conclusioni da fuori possono essere una soluzione?: “Mi aspetto un passettino in più da tutti, sia dai centrocampisti, dai difensori che dagli attaccanti. Sotto l’aspetto realizzativo c’è bisogno di tutti anche dei difensori, sulle palle inattive o con qualche inserimento. Noi abbiamo bisogno di continuare a lavorare in questa maniera ed essere più convinti quando arriviamo sotto porta“.

Ci sono assenze particolari?:” Le assenze sono quelle di Accardi ed Agostinelli che sono infortunati, queste sono le uniche assenze che abbiamo ad oggi“.

