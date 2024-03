Santa Maria Cilento-Fidelis Andria in diretta su Antenna Sud Extra

Santa Maria Cilento-Fidelis Andria, match valido per la 27a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata.

Reduce da tre vittorie consecutive, la Fidelis di Scaringella proverà a calare il poker sul campo dell’ultima in classifica, che però non ha ancora perso le speranze di agganciare il treno per i playout.

Appuntamento a domenica 17 marzo a partire dalle 15.00.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author