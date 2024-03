Serie D/H, Angri-Casarano in diretta su Teleregione

Angri-Casarano, valida per la 27a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta su Teleregione, canale 77 (Puglia e Basilicata) del digitale terrestre, a partire dalle 15.00.

Il primo posto occupato dall’Altamura è lontano 12 punti, per questo i rossazzurri di Peppe Laterza ragionano per step e al momento puntano alla migliore posizione in classifica in vista dei playoff. Dall’altra parte, l’Angri, terzultimo, è alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione diretta.

Gli spunti, quindi, non mancano per assistere a una sfida avvincente.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author