Team Altamura, a Martina il match point per chiudere i giochi

ALTAMURA – Lo scontro diretto del “Tursi” ha tutto il sapore di un match point per la Team Altamura, reduce da diciotto risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila, avanti di dieci lunghezze proprio sul Martina secondo. I biancazzurri saranno l’ultimo grande ostacolo di un tour de force in cui la squadra di Giacomarro ha dovuto affrontare di seguito Gravina, Fidelis, Nardò, Casarano e Angri, ottenendo tre vittorie e due pareggi ma soprattutto senza subire gol. Un mese e mezzo fa il calendario veniva visto con un certo timore, l’Altamura ne è uscita più che rafforzata ed il big match di domenica diventa di fatto la prova del nove di un’intera stagione: vincere significherebbe chiudere i giochi, aumentando almeno ad undici il divario con l’inseguitrice e riducendo a dieci, o anche meno, i punti necessari per l’aritmetica promozione in Serie C. Vittoria che, ovviamente, non è scontata, un altro risultato frenerebbe la corsa quasi inarrestabile dei biancorossi ma non cancellerebbe l’ampio vantaggio accumulato nell’ultimo mese. Al ”Tursi” Giacomarro punterà sulle sue certezze, confermando il 3-4-3 misto a 3-5-2 con cui finora l’Altamura sta volando, tra solidità e cinismo al momento giusto. Non ci sarà lo squalificato D’Innocenzo, ma le frecce dovrebbero essere tutte a disposizione del tecnico.

Calendario alla mano, la sfida contro il Martina sarà con tutta probabilità l’ultimo vero scontro diretto del campionato dei murgiani, fatta eccezione per il derby con il Matera del 5 maggio, all’ultima giornata. Un ulteriore stimolo per i ragazzi di Giacomarro, continuare a macinare punti per trasformare la sentita sfida ai lucani in una festa ancor più grande.

