Matera, Agnello: ‘Manfredonia avversario tosto’

(Di Roberto Chito) Obiettivo continuità. Con il Manfredonia, il Matera cerca tre punti fondamentali per proseguire la corsa playoff. Nella sfida con la squadra di Cinque, Panarelli deve fare a meno dello squalificato Russo e dell’infortunato Mokulu. Ha recuperato, invece, Ferrara che potrebbe affiancare Infantino in attacco. In ogni caso, è pronto Prado. Alla vigilia del match, ai microfoni di Antenna Sud ha parlato il centrocampista Francesco Agnello.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author