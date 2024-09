Vela: campionato zonale Ilca in Puglia parte in anticipo: a Bari prima tappa

Grandi novità quest’anno per il campionato Zonale Ilca in Puglia. Per la prima volta nella storia, la competizione inizierà a fine 2024, anticipando la tradizionale partenza di febbraio 2025. Le gare prenderanno il via domenica 15 settembre e si concluderanno a giugno.

La prima tappa di questa nuova formula sarà ospitata dal Circolo Vela Bari (CV Bari), che recupererà il Trofeo Aldo D’Alesio, rinviato lo scorso febbraio a causa del maltempo.

Il Trofeo Aldo D’Alesio, giunto alla sua ventunesima edizione, è dedicato alla memoria del più longevo presidente del sodalizio sportivo barese, che durante il suo mandato ha lavorato per promuovere l’attività velica e raggiungere traguardi importanti con il Circolo. Alla competizione parteciperanno 57 iscritti provenienti dai circoli di Bari, Brindisi, Gallipoli, Lecce, Monopoli, Santa Caterina di Nardò e Taranto, oltre a un ospite della IX Zona FIV (Abruzzo) in arrivo da Ortona.

Gli iscritti si divideranno nelle varie classi: 19 in Ilca 4 (di cui 7 del CV Bari), 22 in Ilca 6 (con 5 del CV Bari) e 16 in Ilca 7 (4 rappresentanti del CV Bari). Le previsioni meteorologiche al momento sono incerte, con venti di 15-20 nodi e un leggero rischio di pioggia. Nonostante ciò, queste condizioni si preannunciano ideali per la classe laser, nota per la sua fisicità e capacità di competere anche in situazioni più estreme.

“Il Trofeo D’Alesio è uno degli appuntamenti chiave nella programmazione dell’attività velica indoor del nostro Circolo. Siamo felici di poter recuperare l’edizione 2024 dopo l’annullamento dello scorso febbraio – ha commentato Gigi Bergamasco, direttore nautico del CV Bari -. Questa regata inaugura la stagione post-estiva delle competizioni organizzate dal nostro Circolo ed è per noi una vera festa, un omaggio a un presidente che ha sempre mostrato amore per il nostro sport e il mare. Un esempio che cerchiamo di seguire con la stessa passione, continuando a crescere e sperimentare nuove possibilità, ottenendo risultati di eccellenza nelle diverse classi veliche”.

