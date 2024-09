Sup: quattro atleti del Canottieri Barion convocati per il Mondiale

Sono quattro gli atleti del Canottieri Barion che vestiranno la maglia azzurra ai prossimi ISA World Sup and Paddleboard Championship, in programma a Copenaghen dal 16 al 22 settembre. La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) ha selezionato Davide Alpino, Laura Nitti, Velia Pisanelli e Nicolò Ricco, tutti già distintisi in competizioni internazionali.

Un risultato di grande prestigio sia per gli atleti che per l’intero circolo barese, che vanta così una rappresentanza significativa su un totale di dodici supper convocati per l’evento mondiale organizzato dall’International Surfing Association.

In particolare, il venticinquenne Davide Alpino, pluricampione italiano e tecnico di punta della sezione, si prepara a un’altra grande sfida dopo la convocazione al Mondiale di Puerto Rico di due anni fa. Nicolò Ricco, 18 anni, non è da meno: campione d’Europa under 18 nella sprint race nel 2022, è ormai abituato a competere ai massimi livelli. A completare il quartetto ci sono Laura Nitti, 20 anni, e Velia Pisanelli, 17, entrambe già campionesse d’Italia nelle loro categorie e considerate tra le più promettenti atlete del panorama femminile nazionale.

“Siamo davvero onorati che quattro nostri atleti siano stati convocati dal direttore tecnico Marco Gregori per un appuntamento così importante. È l’ulteriore conferma della lungimiranza del Canottieri Barion, che ha creduto fin da subito nel sup, rendendola una sezione vitale in pochissimo tempo”, commenta Filippo Di Marzo, direttore sportivo del Canottieri Barion.

