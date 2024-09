Padel: presentato il quarto ‘Open Padel Città di Taranto’

Negli ultimi anni, la provincia di Taranto ha vissuto una crescita esponenziale del padel, sport che ha conquistato il territorio jonico. Dal 2019, quando i campi e i giocatori erano ancora pochi, si è assistito a una rapida espansione, con circa 100 campi ormai disseminati tra le città di Laterza e Maruggio. Nella sola Taranto, numerose strutture sono state attrezzate per rispondere alla sempre maggiore domanda di appassionati.

Taranto punta a diventare centro internazionale del padel

L’evento “Open Padel Città di Taranto”, giunto alla sua quarta edizione, si conferma come un punto di riferimento per il padel non solo a livello locale, ma anche internazionale. Con un montepremi di 10.000 euro, il torneo attira giocatori di calibro da tutto il mondo, consolidandosi come uno dei più importanti del Sud Italia. La competizione si terrà dal 16 al 22 settembre al Circolo Tennis Taranto, che per l’occasione sarà trasformato in un’arena sportiva con tribune per gli spettatori.

Campioni in campo

Tra i partecipanti di spicco, la presenza dell’argentino Cristian Marcelo Calneggia, numero 1 del ranking italiano, in coppia con Giacomo Miccini, attuale numero 2 in Italia. La loro partecipazione rappresenta un’ulteriore prova del prestigio raggiunto dall’evento. Il torneo, sostenuto dal Comune di Taranto, intende non solo promuovere lo sport, ma anche valorizzare il territorio ionico attraverso il marketing sportivo.

