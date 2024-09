Pallamano, European Cup: Conversano pronto alla sfida col Drammen

Dopo appena una giornata di campionato, è già tempo di European Cup per i biancoverdi guidati da mister Tarafino. Sabato alle ore 20:00, al Pala San Giacomo di Conversano, si disputerà la gara di andata della doppia sfida europea contro i norvegesi del Drammen, match valevole per il primo round della competizione. Il ritorno si giocherà nel prossimo weekend in Norvegia.

Il Drammen, città situata a 50 km a sud-ovest di Oslo, è una delle migliori squadre del campionato norvegese, avendo concluso la scorsa stagione tra le prime quattro e ulteriormente rinforzata nel mercato estivo. Giovane, veloce e molto tecnica, la formazione scandinava rappresenta un avversario di tutto rispetto, ma il Conversano è determinato a non sfigurare, soprattutto nella sfida casalinga.

“Le partite di coppa hanno sempre un fascino speciale”, afferma il capitano Jacopo Lupo. “Finalmente torniamo a giocarle anche noi. Sappiamo che ci aspetta un avversario forte, ma ci faremo trovare pronti. La squadra sta bene, stiamo recuperando da alcuni infortuni minori, ma siamo pronti. I nuovi giocatori si sono integrati perfettamente e sono a completa disposizione del mister. Sabato sarà anche la nostra prima partita della stagione davanti ai tifosi, e per questo faccio un appello: venite a sostenerci numerosi, non ve ne pentirete”.

L’appuntamento è quindi per sabato 14 settembre alle ore 20:00 al Pala San Giacomo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball e sulla piattaforma della Federazione Europea di Handball, ehf.tv.

