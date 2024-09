Pallamano A/Gold, Fasano: prima trasferta a Rubiera per il riscatto

Sabato 14 settembre, alle ore 20, la Junior Fasano sarà impegnata nella sua prima trasferta stagionale in campionato. Al PalaBursi affronterà il Secchia Rubiera in una sfida valida per la 2a Giornata della Serie A Gold 2024/25.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento desiderose di riscatto dopo le sconfitte subite nella giornata inaugurale: i biancazzurri sono stati battuti di misura in casa dal Bolzano (30-31), mentre il Secchia Rubiera è uscito sconfitto 31-22 dalla trasferta contro la Raimond Sassari.

Per le due formazioni, dunque, la voglia di rivincita sarà forte. Da un lato i campioni d’Italia della Junior Fasano, dall’altro il team allenato da Luca Galluccio, che potrà contare sull’ex giocatore della Junior Francesco Errico. Anche i pugliesi hanno un ex tra le loro fila, l’ex Rubiera Beorlegui.

«Ci aspetta una partita complicata e difficile – ha dichiarato il tecnico della Junior, Domenico Iaia –. Il risultato di sabato non rende giustizia al Rubiera, che ha giocato alla pari per 45 minuti contro una squadra candidata ai playoff. Noi abbiamo accettato la sconfitta, ma, a mio avviso, non la meritavamo. Da lunedì siamo concentrati sulla preparazione di questa gara, con i ragazzi che, nonostante qualche acciacco, si stanno allenando in modo impeccabile. Per ottenere un risultato positivo servirà una prestazione di sacrificio e qualità, e stiamo lavorando sodo per questo».

La partita sarà diretta dagli arbitri Angelo Castagnino e Sebastian Manuele e sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale PallamanoTV. Il resto del programma della giornata include le seguenti partite: Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano, Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle, Bozen-Cassano Magnago, Sparer Eppan-Camerano, Pressano-Brixen, Secchia Rubiera-Junior Fasano (ore 20), Conversano-Raimond Sassari (1 ottobre).

Nel frattempo, si è già disputato, l’11 settembre, l’anticipo del terzo turno tra Raimond Sassari e Sparer Eppan, con i sardi vittoriosi per 29-24.

