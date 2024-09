Futsal A/M, Manfredonia: il ritorno di Portovenero tra futuro e tradizione

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si prepara a un futuro brillante, ma non dimentica il passato, celebrando chi ha contribuito alla crescita del club. Grande gioia nel riabbracciare Luciano Portovenero, figura chiave sia per la prima squadra di Serie A sia per il progetto Futsal Academy.

Portovenero, classe ’96, cresciuto nel settore giovanile sipontino, segue le orme del padre Martino, altra leggenda del futsal manfredoniano. Dopo l’esordio in Serie B e una parentesi a Rovigo per motivi lavorativi, Luciano torna ora a difendere i colori biancocelesti in un’annata cruciale.

Oltre al suo ruolo di portiere agli ordini di mister David Ceppi, Portovenero sarà anche il preparatore dei portieri per tutto il settore giovanile, trasmettendo la sua esperienza alle nuove generazioni. “È un onore indossare nuovamente questa maglia nella massima categoria. Sono entusiasta di affiancare grandi campioni e di contribuire alla Futsal Academy”, ha dichiarato Luciano.

Un ritorno importante, che unisce tradizione e innovazione, confermando la volontà del club di crescere investendo sia nei talenti del presente che in quelli del futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author