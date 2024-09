Futsal A/F, il Bitonto campione d’Italia si presenta a città e tifosi

Domenica 15 settembre, Bitonto si vestirà a festa per la quarta edizione de “La Squadra e la Città”, l’evento-spettacolo dedicato alla presentazione della squadra femminile di Serie A del Bitonto C5. La manifestazione, nata sin dal primo anno di promozione della società nella massima serie, è diventata un appuntamento fisso di fine estate, atteso con entusiasmo dai tifosi e da tutta la città.

Il Sagrato del Santuario dei Santi Medici sarà nuovamente il suggestivo scenario che ospiterà tutti i protagonisti della società: dallo staff dirigenziale, ai tecnici, fino all’Under 19 e naturalmente al magnifico roster della Serie A, squadra che negli ultimi due anni ha disputato ben sette finali in sette competizioni diverse. Un team che ha saputo conquistare i cuori dei suoi tifosi, tanto da far registrare un record storico di spettatori lo scorso 9 giugno, in occasione di una partita femminile al Palaflorio di Bari.

L’attesa per la nuova stagione è già palpabile, con il primo grande appuntamento in programma per il 22 settembre, quando Bitonto e Tiki Taka si sfideranno al Palaflorio per contendersi la Supercoppa Italiana. Ma prima di allora, come da tradizione, è il momento di festeggiare.

A condurre la serata sarà nuovamente Claudia Carbonara, giornalista sportiva di Antenna Sud, affiancata dalle divertenti incursioni di Antonio Stornaiolo e accompagnata dalle note musicali dei Sound Messenger e di Nino Schettini. Quest’anno l’evento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza del neo presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, al suo debutto ufficiale, accompagnato dai consiglieri Leonardo Todaro, Umberto Ferrini e dal delegato assembleare Giuseppe Lonero.

A testimonianza del forte legame che unisce il Bitonto C5 Femminile al Brasile, saranno presenti anche il Console onorario del Brasile in Puglia e l’Associazione dei Brasiliani di Puglia. Un legame che ha reso possibile l’arrivo di grandi giocatrici brasiliane, che hanno contribuito al successo della squadra.

Gianluca Marzuoli, allenatore del Bitonto C5 Femminile, non nasconde l’emozione per l’inizio di una nuova stagione: “Ogni anno si riparte da zero. Le vittorie si festeggiano fino all’inizio delle vacanze, poi si ricomincia. La città attende con ansia questo momento e anche io, pur non essendo abituato ai riflettori, ho imparato ad amare questa festa. L’entusiasmo dei tifosi ti spinge a dare sempre il massimo per loro”.

Anche le giocatrici vivono questo evento con grande partecipazione. Luciléia, alla sua quarta edizione di “La Squadra e la Città”, racconta: “È un’esperienza unica, mai vissuta altrove. Non è solo una presentazione della squadra, è una vera festa. A Bitonto si celebra prima di giocare, perché il solo esserci è già qualcosa di speciale.” Diana Santos, alla sua quarta edizione, aggiunge: “La prima volta che ho partecipato ero sorpresa dall’accoglienza. Sentiamo l’abbraccio dei tifosi e questo ci dà la carica per iniziare al meglio la stagione”.

Una serata speciale, dunque, che promette di regalare emozioni e di rafforzare ancora di più il legame tra la squadra e la città.

