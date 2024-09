Futsal A2/M, Castellana: sabato 14 amichevole col Monopoli

È iniziata lunedì la nuova stagione del Castellana C5, con la squadra biancoblu che si è ritrovata presso lo stadio “Azzurri d’Italia” sotto la guida del tecnico Andrea Rotondo e del preparatore atletico Gaetano Campanella. L’obiettivo è stato subito chiaro: dare inizio alla preparazione atletica in vista delle prime amichevoli e degli impegni ufficiali.

Il mister Rotondo, originario di Conversano, ha avuto modo di osservare i suoi ragazzi già mercoledì sera, quando il Castellana ha affrontato in un test amichevole il Cus Bari. Una prima uscita utile, più che per i risultati, per riprendere confidenza con il campo: “Abbiamo deciso di organizzare questa amichevole per tornare a respirare l’atmosfera del parquet. Dopo appena due giorni di lavoro non potevamo aspettarci grandi indicazioni, ma era importante vedere lo stato di forma generale del gruppo”, ha commentato il tecnico.

Il test contro il Cus Bari, che si è concluso con una vittoria dei padroni di casa per 5-2, non ha influenzato il giudizio di Rotondo: “Il risultato conta poco in questo momento, ciò che mi interessa è la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati dai ragazzi. Siamo consapevoli di avere ancora tanto lavoro da fare per raggiungere i livelli ottimali”.

Il Castellana C5 proseguirà la preparazione con un secondo test amichevole sabato contro l’Audace Monopoli, mentre il primo impegno ufficiale sarà il turno di Coppa della Divisione contro il Futsal Noci, una sfida riservata agli Under 23.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author