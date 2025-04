Monopoli, Colombo: “Potenza squadra propositiva, sfida complicata”

Battere il Potenza per archiviare la sconfitta con il Cerignola e blindare il terzo posto. Questo è quanto si augura tutto l’ambiente monopolitano alla vigilia del match contro il Potenza. Una sfida ostica e insidiosa, descritta così dal tecnico del Monopoli Alberto Colombo nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara: “Il Potenza è una squadra con un gioco propositivo. Sta disputando un gran campionato, mettendo in luce diversi giocatori. Oltre a Caturano, il capocannoniere del campionato, ha degli esterni che possono metterti in difficoltà. Affronteremo una squadra votata all’attacco, De Giorgio è giovane ma le sue prime esperienze sono positive”.

Indisponibili: “Oltre agli altri assenti saranno Vazquez, Cascella e Angileri, non ha recuperato Bulevardi. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Sconfitta con il Cerignola: “Abbiamo cercato di analizzare la prestazione e gli aspetti positivi e negativi. È stata una buona settimana, abbiamo cercato di isolare la squadra dalle polemiche arbitrali perché il campo ha dato un verdetto che non può essere cambiato. Dal punto di vista difensivo, nella rete subìta potevamo fare qualcosa di diverso”.

Fattore campo nei prossimi incontri: “Abbiamo ottenuto più risultati in trasferta che tra le mura amiche, così come il Cerignola. Il campionato è equilibrato e il fattore campo ha un’incidenza relativa. Se vogliamo preservare il terzo posto, però, dobbiamo cercare di ottenere più risultati utili possibili a partire da domani, quando giocheremo una sfida complicata anche per via del valore dell’avversario, il quale ha dimostrato di poter mettere in difficoltà grandi squadre”.

Le condizioni dei giocatori: “Le difficoltà fisiche nascono da chi ha giocato relativamente poco nell’ultimo periodo, come Pace e Valenti. Qualcuno può anche soffrire sotto altri aspetti. L’emotività per un giovane alle prime esperienze con continuità può portare a chiedere il cambio, come per Miranda, il quale è però cresciuto sotto l’aspetto fisico. È un processo naturale, fisico o caratteriale. Abbiamo una rosa seppur risicata dietro ma con alternative per rimediare. Partita dopo partita speriamo che i ragazzi possano crescere perché ci sarà un post campionato che li vedrà protagonisti. Domani sarà fondamentale stare bene dal punto di vista fisico perché affronteremo un avversario che dal punto di vista dell’intensità e della qualità individuale ti porterà a dover essere al 100%”.

Ballottaggio De Risio-Battocchio: “È uno dei ballottaggi. La prestazione di Carlo a Cerignola è stata positiva e valutiamo se dargli continuità. Battocchio è l’alter ego di De Risio e ha dato tanto alla squadra. Entrambi stanno bene e sarà una scelta difficile. Anche davanti ho delle difficoltà perché vedo in crescita Yeboah, Pellegrini sta dimostrando di avere doti importanti ma l’abilità nel saper scegliere diventa importante. Anche a partita in corso, questi giocatori possono essere utili”.

