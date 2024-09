Futsal C1/M, Azzurri Conversano, prima di campionato col Cassano

Subito un match ostico per gli Azzurri Conversano nella prima giornata del prossimo campionato di Serie C1. Il 21 settembre, nel turno inaugurale del torneo, la banda del presidente De Girolamo sfiderà, davanti al pubblico amico, il neopromosso team biancoceleste del fresco ex Alberto Tasso, guidato in panchina da Alemao Glaeser.

Un esordio tutt’altro che agevole, dunque, i ragazzi di Giliberti che una settimana più tardi saranno di scena nel Salento sul campo del Futsal Veglie per la prima trasferta stagionale. Tre, invece, i derby al cospetto di formazioni del sud-est barese in programma alla quinta giornata contro la Just Mola (andata in terra molese), all’ottava giornata contro la Volare Polignano (andata a Conversano) e all’undicesima giornata contro il Thuriae (andata in casa granata).

Prosegue, intanto, la preparazione atletica di D’Ecclesiis e compagni agli ordini di Maurizio Lofano e Simone Di Tommaso del team Origin Wellness Starter con gli inevitabili carichi di lavoro che si sono intrecciati con i primi riscontri del campo in occasione del test amichevole con il Cus Bari disputato sabato scorso sul gommato del PalaSanGiacomo.

Il punteggio finale di perfetta parità ha confermato il sostanziale equilibrio tra due squadre iscritte al massimo torneo regionale e che nello specifico si ritroveranno l’una di fronte all’altra il 16 novembre prossimo. Fresche di avvio di un nuovo progetto tecnico, con Giliberti di ritorno sulla panchina azzurra e con Massimo Monopoli insediatosi sulla panchina barese da poche settimane, entrambe le formazioni hanno potuto cogliere spunti positivi, in particolare gli stessi tecnici pronti a sperimentare le strategie tattiche da adottare in vista dell’imminente inizio di stagione.

Le reti che hanno fissato il risultato sul 3-3 finale sono state realizzate da Amrani, Renna e Gjuzi da una parte e da Catucci, con una doppietta, e Gigante dall’altra. Prossima uscita amichevole per i conversanesi in programma contro il Futsal Ostuni, compagine di Serie C2.

