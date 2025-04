Casarano, i convocati di Di Bari per il match con il Manfredonia

Cinque gare alla fine nel Girone H di Serie D. Cinque partite per in seguire i propri obiettivi e far gioire i tifosi. Lo sa bene la capolista Casarano, con un vantaggio di quattro punti dall’inseguitrice Nocerina e saldamente al comando del campionato. Domani, i salentini affronteranno il Manfredonia, alla ricerca di punti preziosi per inseguire la salvezza diretta. Per l’occasione, il tecnico dei rossazzurri, Vito Di Bari, ha convocato i seguenti giocatori:

PORTIERI: Alloj, Ferilli, Fernandes;

DIFENSORI: Albo, Baldè, Barone, Guastamacchia, Legittimo, Milicevic, Morales, Pinto, Rizzo;

CENTROCAMPISTI: Cerutti, D’Alena, Fasano, Logoluso, Malagnino, Teijo, Versienti;

ATTACCANTI: Cajazzo, Ferrara, Loiodice, Malcore, Opoola, Perez, Saraniti.

