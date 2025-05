Furti d’auto: smantellata rete criminale, in carcere 25 cerignolani

Maxi operazione della polizia di Stato contro i furti d’auto nel territorio della Bat. Su delega della Procura della Repubblica di Trani, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 25 persone, tutte originarie di Cerignola, gravemente indiziate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Trani, che ha accolto le richieste avanzate dalla Procura a seguito di una complessa attività investigativa svolta dalla polizia di Stato della provincia di Barletta-Andria-Trani. Le indagini hanno portato alla luce una fitta rete criminale specializzata nel furto sistematico di veicoli, successivamente smontati, riciclati o rivenduti sul mercato nero, spesso anche all’estero. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e individuare altri soggetti coinvolti.

