US Lecce, Gotti: “Un Lecce camaleontico in base all’avversario”

Lecce – Antivigilia di Lecce Roma che si terrà lunedì pomeriggio alle 18:00 al Via del Mare, mister Luca Gotti ha parlato della pausa avuta a disposizione per conoscere la squadra: “Ogni giorno mi è servito per capire gli aspetti positivi, quelli negativi o sfaccettatura del gruppo e dei singoli. La pausa nazionali ci ha permesso si di lavorare ma con un gruppo ristretto a causa delle assenze dei giocatori convocati. Abbiamo curato tanto l’aspetto fisico e ho avuto modo di conoscere i ragazzi un po’ di più anche fuori dal terreno di gioco. Mentre per quanto riguarda i nazionali hanno potuto effettuare solo due allenamenti tecnico-tattici col gruppo”. “In testa non ho un sistema di gioco ben preciso nè tantomeno gli undici da schierare. Le soluzione devono essere modulate in base all’avversario che si va ad incontrare anche perchè ci sono alcuni dei miei ragazzi che si equivalgono a livello di valore ma con caratteristiche diverse, starà quindi a me capire che partita andare a fare lunedì contro la Roma”.

Per quando riguarda i singoli non si tira indietro sulle valutazioni: “Banda sta iniziando a lavorare col gruppo e di conseguenza ne giova il suo umore; Sansone deve rimettersi da una fastidiosa gastroenterite; mentre Dorgu ha le qualità per fare l’esterno alto, ruolo che in pratica ricopre con l’under 21 della Danimarca dove si occupa maggiormente della fase di possesso palla; infine Pierotti ha tanta voglia di fare bene ma dei limiti tattici sui quali step dopo step stiamo lavorando”

