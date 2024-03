BARI – Per il Bari è tempo di ripartire. Mister Beppe Iachini si prepara in vista della sfida contro il Modena. Gara che potrebbe coincidere col ritorno di Mattia Aramu: “Stiamo continuando a lavorare molto, anche in questa sosta e sotto tutti gli aspetti. Abbiamo portato avanti determinate situazione tattiche, con difesa a quattro e a tre. Parlando con la società si è cercato di recuperare Aramu che era fuori dal 31 gennaio. È con noi da una settimana, da sei giorni si sta allenando con noi. Ho parlato al ragazzo, cercando di stimolarlo. Mi aspetto una partecipazione importante a livello emotivo, tecnico e tattico. Ora lo aspettiamo sul campo. Se giocherà a partita in corso o subito lo vedremo. Ma sappiamo di avere in campo una freccia in più. Dobbiamo alzare la fase realizzativa”.

La speranza è inoltre quella di poter contare al più presto su Diaw, attaccante ormai fuori da parecchie settimane. Il suo è un inserimento graduale: “L’augurio è che possa essere dei nostri, viaggiamo a vista. Vogliamo alzare la sua condizione e adattarlo al campo da calcio. L’allenamento è un’altra cosa. Lo stiamo centellinando e spero possa essere dei nostri e rientrare. Attendiamo di conseguenza le risposte dei medici”.

Le ultime cinque partite non hanno premiato il Bari sul piano dei punti. Queste due settimane sono state ricche di lavoro tattico e psicologico. Bisogna apportare i dovuti correttivi: “I dati e i numeri ci dicono che quando partiamo col 4-3-1-2 abbiamo calciato meno in porta rispetto alle ultime partite. Ora abbiamo alzato la possibilità di creare più occasioni da gol, creando più opportunità ma anche sbagliando conclusioni e ultimi passaggi. A prescindere dal modulo bisogna continuare con questo atteggiamento. Con la Samp non abbiamo subito un tiro in porta, anche se è stata subita una rete evitabile. Abbiamo subito diversi gol da palla inattiva. Se approfondiamo l’analisi i gol presi non sono stati figli di squilibri tattici. Dietro abbiamo rischiato pochissimo nelle partite ma siamo stati puniti negli episodi. Va alzato il livello di concretezza e realizzazione. Bisogna far girare le partite dalla nostra parte, l’ho ripetuto ai ragazzi. La sosta è servita soprattutto a questo”.

Sul Modena: “Servirà molta attenzione contro una squadra motivata”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author