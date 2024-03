Picerno, Longo: ‘Non siamo Murano-dipendenti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Sabato 30 marzo, alle ore 20.45, al “Partenio-Lombardi” di Avellino andrà in scena una sfida dal sapore di terzo posto. I padroni di casa, infatti, affronteranno il Picerno, a caccia di un successo dopo due sconfitte consecutive.

Il match, dunque, si prospetta ricco di emozioni e di spettacolo, come dichiarato alla vigilia dal tecnico dei lucani, Emilio Longo: “Cercheremo di andare oltre i nostri limiti, unendo alla prestazione un pizzico di agonismo e di cinismo in più. Sarà un incontro importantissimo per una posizione di lustro che ci permetterebbe di approdare direttamente ai playoff nazionali. Nonostante un ultimo periodo in chiaroscuro, siamo ancora in lotta per il terzo posto. Questo ci deve dare maggiore consapevolezza rispetto a quanto fatto fino ad un mese e mezzo fa. Noi Murano-dipendenti? Ho sempre considerato Jacopo un elemento fondamentale per la nostra rosa e ha realizzato numeri impressionanti. Anche altri giocatori, però, sono riusciti ad avere una certa dimestichezza con il gol. Nella sfida contro il Latina, la nostra aspettativa di gol era di 2,66, mentre quella dei nostri avversari era di 0,79. Dobbiamo cercare altre soluzioni e proprio in quest’ottica la sfida di domani ci permetterà di spingerci oltre i nostri limiti”.

