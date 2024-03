Marchionni: “Più che il Crotone, mi preoccupa il Potenza”

Marco Marchionni ha parlato poco fa in conferenza stampa, presentando la sfida di domani sera (calcio d’inizio ore 18,30) contro il Crotone:

VOGLIA DI REAGIRE – “Sarà la partita più importante della stagione perchè ci può permettere di raggiungere quella serenità a cui tanto aspiriamo. Preferirei che questa squadra non fosse costretta sempre ad essere spalle al muro, ma che avesse continuità. Mi piacerebbe inoltre che queste partite si giocassero in contemporanea anche per una questione mentale, ma sappiamo che dobbiamo vincere per noi stessi, senza fare calcoli in base alle notizie che riceveremo dagli altri campi. Contro le grandi abbiamo sempre fatto buone prestazioni e speriamo accada anche questa volta. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e della sua spinta sia perchè vogliamo vincere sia perchè i ragazzi con lo stadio pieno si caricano di più”

CROTONE AVVERSARIO DI LIVELLO – :”Avremo di fronte una squadra forte, hanno giocatori di valore che sono molto legati a Zauli e già in passato fecero di tutto per opporsi al cambio di guida tecnica che poi è avvenuto. In attacco sono fortissimi, il Potenza dovrà sfoderare una prestazione ad alta intensità per riuscire a portare a casa i tre punti”.

TROPPE DISTRAZIONI NEL FINALE – :” La squadra deve rimanere concentrata per 100 minuti. Se si subisce gol nel finale non è per colpa di una sostituzione non eseguita ma per una distrazione che va assolutamente evitata. Fisicamente stiamo bene ma dobbiamo starci soprattutto con la testa che è più importante del resto. Non so spiegare perchè questa squadra abbia raccolto poco finora in trasferta, certo è che se avessimo portato a casa qualche punto in più a quest’ora sarebbe stato meglio”

CONDIZIONI GENERALI: “Schiattarella non è ancora al top. Per il resto sono rientrati tutti e finalmente siamo al completo. L’unico dispiacere è che abbiamo elementi che provengono da lunghi infortuni e il loro rientro non sarà immediato. Di Grazia per noi è un valore aggiunto ma ha ripreso da sole tre settimane e va inserito gradualmente. Naturalmente la notizia positiva è il rientro di Armini, Hadziosmanovic e Candellori che ci danno maggiori alternative”

ESPULSIONE DI MADDALONI A CERIGNOLA: “A Cerignola si è trattato di una svista arbitrale. Rosario non ha calciato via il pallone ma ha solo fatto un cenno che l’arbitro ha interpretato male. Ci dispiace perchè questo episodio ha rovinato la nostra ultima mezz’ora, però nessuno ha parlato della gomitata evidente di Capomaggio nel primo tempo (avvenuta nel primo tempo ai danni di Caturano ndr). A volte sarebbe meglio avere buon senso. E’ stata punita una reazione normale rispetto ad una gomitata che è brutta da vedere, purtroppo in C non c’è il Var”.

