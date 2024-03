Casertana-Taranto 1-0, la fortuna aiuta i campani (cronaca)

Con un gol fortunoso di Curcio al 10’, la Casertana si aggiudica lo spareggio playoff del Pinto con il Taranto. A onor del vero, la squadra di Capuano torna a casa con un ko immeritato: per quasi tutti i 90 minuti e passa della partita, i rossoblu hanno fatto la partita, ma non sono riusciti a trovare la zampata vincente.

LA CRONACA

⏱️ 90’ Altri 4 minuti prima del fischio finale.

🔴🔵 88’ Azione in velocità della Casertana: Deli si libera di due avversari sulla trequarti e apre a sinistra per Toscano, il tocco in mezzo per Montalto che manca il contatto col pallone.

🔴🔵 85‘ SOSTITUZIONE 🔄 nella Casertana, Toscani prende il posto di Tavernelli.

🟥🟦 82’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo cambio per il Taranto: De Marchi per Calvano.

🔴🔵 80’ Ammonito 🟨 Carretta per gioco falloso su Mastromonaco.

🟥🟦 76’ Cross dalla destra di Kanoute per la testa di Enrici che non trova la porta.

🔴🔵 76’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche per la Casertana Deli e Matese per Damian e Curcio.

🟥🟦 63’ Orlando ci prova subito dalla lunga distanza e da posizione defilata, ma non inquadra la porta.

🟥🟦 62’ SOSTITUZIONE 🔄 altro doppio cambio per il Taranto: Mastromonaco e Orlando per Riggio e Bifulco.

🟥🟦 55’ Taranto ancora vicinissimo al pareggio: Luciani vede Venturi fuori dai pali e ci prova dalla distanza, ma l’estremo difensore di casa riesce a salvarsi in angolo.

🔴🔵 50’ Su capovolgimento di fronte, Curcio dal limite trova una deviazione, ma Vannucchi è attento e blocca.

🟥🟦 49’ Collo pieno di Luciani dalla lunga distanza, Venturi si distende e mette in angolo.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Taranto: Kanoute e Valietti per Fabbro e Panico.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3 Termina una prima frazione gradevole. Il Taranto è sotto, ma non in maniera immeritata. Il gol che ha sbloccato il match in favore della Casertana è stato molto fortunoso e porta la firma di Alessio Curcio.

🔴🔵 45’+3’ Casertana a un passo dal raddoppio con Carretta, che non centra la porta da posizione ottimale.

🟥🟦 45’+1’ Altra grossa occasione per il Taranto: Luciani in area per Bifulco, che mette in mezzo, ma Fabbro non ci arriva e così Bacchetti può mettere in angolo.

⏱️ 45’ Tre minuti di recupero.

🟥🟦 39’ Ammonito 🟨 Panico per gioco falloso su Carretta.

🟥🟦 34’ Ammonito 🟨 Simeri per gioco falloso su Celiento.

🟥🟦 32’ Taranto ancora vicino al pari: palla in mezzo di Miceli, ma Riggio non arriva deciso all’appuntamento col pallone: sfiora soltanto spedendo sul fondo.

🟥🟦 21’ Ammonito 🟨 Miceli per scintille con Montalto.

🔴🔵 21’ Ammonito 🟨 Montalto per scintille con Miceli.

🟥🟦 19’ Taranto ci prova ancora: girata in area di Fabbro, a lato.

🟥🟦 17’ Ancora Taranto: potente destro di Bifulco, Venuri allontana, ma l’arbitro ferma tutto perché l’attaccante rossoblu è in fuorigioco.

🟥🟦 15’ Simeri ruba palla ad Anastasio, arriva sul fondo e mette in mezzo, ma è provvidenziale Calapai nell’allontanare la minaccia.

🔴🔵 12’ Ripartenza veloce della Casertana, Tavernelli al tiro: smorzato da Miceli, finisce tra le braccia di Vannucchi.

🔴🔵 10’ GOL DELLA CASERTANA: ⚽️ Curcio! Fortunoso vantaggio: innocuo cross dalla destra in area del numero 10 di casa, che sorprende tutti infilandosi sotto il sette beffando sia Vannucchi che Luciani.

🔴🔵 4’ Risponde immediatamente la Casertana con un destro a giro dal limite di Anastasio, Vannucchi vola e blocca sicuro.

🟥🟦 2’ Taranto subito pericolo con una incursione di Bifulco, ma la sua conclusione dal limite è respinta da un difensore di casa in scivolata.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 CASERTANA-🟥🟦 TARANTO 0-0

🔴🔵 CASERTANA 4231: Venturi; Anastasio, Celiento, Bacchetti, Calapai; Casoli, Damian (76’ Deli); Tavernelli, Curcio (76’ Matese), Carretta; Montalto. Panchina: Marfella, Toscano, Soprano, Galletta, Sciacca, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia. All. Cangelosi.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Riggio (62’ Mastromonaco), Miceli, Enrici; Luciani, Zonta, Calvano (82’ De Marchi), Panico (46’ Valietti); Bifulco (62’ Orlando), Simeri, Fabbro (46’ Kanoute). Panchina: Loliva, Ladinetti, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto ufficiale: Giuseppe Costa di Catanzaro.

🟨 AMMONITI: Miceli, Simeri, Panico (T); Montalto, Carretta (C).

📌 NOTE: recuperi 3’/4’. angoli 6-8

