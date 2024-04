US Lecce, Gotti: “Girato tutto storto”

Milano – Il tecnico giallorosso al termine della sfida di San Siro contro il Milan parla del risultato e della direzione di gara di Massimi: “Credo che siamo stati in qualche modo anche particolarmente bravi nel non cadere nella scia del nervosismo del campo. Sicuramente invece abbiamo sbagliato l’approccio. Alla prima occasione abbiamo subito gol dal Milan, abbiamo avuto qualche occasione per riaprire la gara, poi il Milan ha segnato nuovamente sui calcio d’angolo, abbiamo preso traversa e poi l’espulsione. Insomma è andato tutto male”. “La squadra non mi è dispiaciuta totalmente, qualche segnale positivo l’ho visto come le corse in avanti da squadra; gli uni contro uno hanno fatto la differenza.”.

“Mi auguro che la squadra possa dare ancora tanto da qui alla fine ma sono consapevole che qualsiasi partita, che sia contro una squadra da alta classifica o da bassa classifica, sia una partita complicata da affrontare. Noi dobbiamo cercare di approcciare con il giusto atteggiamento ogni gara.”.

“Sicuramente, come dice la legge di Murphy, ribadisco che tutto quello che poteva girare storto oggi ha girato storto, ora testa alla prossima gara”

