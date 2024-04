Cerignola, Raffaele fa la conta degli assenti. Picerno occasione playoff

CERIGNOLA – Il tecnico del Cerignola Giuseppe Raffaele ha presentato la sfida contro il Picerno in programma domenica alle 20:45. Alcuni rientri ma ancora tante defezioni per gli ofantini, chiamati comunque a vincere per tornare in zona playoff. Le ultime e le dichiarazioni di Raffaele nel servizio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author