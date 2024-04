AC Milan, Pioli: “Abbiamo lavorato tanto per una prestazione simile”

Milano – L’allenatore rossonero dopo la gara vinta per 3-0 contro il Lecce si dice soddisfatto della quinta vittoria consecutiva: “Lavoriamo per riuscire a realizzare questo tipo di partite. Stiamo bene e abbiamo giocato la partita che volevamo giocare”. “Abbiamo avuto un approccio importantissimo e q1uesta crescita mi soddisfa tantissimo. Rappresenta una crescita dell’intero gruppo perchè abbiamo attraversato momenti non sempre brillanti. Ora dobbiamo lavorare per continuare questo momento positivo. Ora siamo consapevoli di stare bene, i giocatori lo sanno e noi dobbiamo essere sempre così motivati sino a fine stagione.”.

“Abbiamo sofferto quest’anno, con noi anche i nostri tifosi che però non ci hanno mai lasciato da soli; merito a loro e all’intero ambiente. Il prossimo mese e mezzo sarà molto importante e noi dobbiamo già pensare alla prossima partita, di conseguenza i giudizi cambiano da gara in gara e noi dobbiamo essere pronti.”. “Lo sento molto mio questo gruppo, ma il gruppo non è inteso solamente come gruppo-squadra. Tutto l’ambiente di Milanello è un gruppo unitissimo che ha sempre lavorato per uscire tutti insieme dal periodo negativo. Ora c’è una simbiosi incredibile tra vecchi e nuovi che fa rendere al meglio tutti. E’ bello allenare questo gruppo qui a Milanello.”.

“Ora certamente abbiamo più equilibrio nelle due fasi; certamente molto passa proprio dalla fase difensiva che vuol dire pressione alta, comunicazione, sacrificio, insomma tanti fattori. Difficilmente mi sbaglio dal punto di vista umano e con Pulisic sentivo qualcosa di estremamente positivo dal lato umano; il suo atteggiamento è sempre fantastico per la squadra.”.

