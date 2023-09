Università di Bari, tutto pronto per l’Open Day con la nuova offerta formativa

BARI – L’università di Bari accoglie i giovani pugliesi per un’intera giornata dedicata all’orientamento. Domani, mercoledì 27 settembre, si terrà nell’atrio dell’ Ateneo, la giornata di Open Day rivolta all’orientamento in ingresso alle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.

Un importante momento di confronto per fornire ai giovani studenti pugliesi notizie utili per la scelta del loro futuro. Sara’ infatti presentata l’offerta formativa 2023/2024 e le opportunità occupazionali dei Corsi di Studio erogati da ciascun Dipartimento, verranno illustrati i servizi agli studenti, le attività riservate agli iscritti e saranno coinvolte le principali figure istituzionali dell’Ateneo .

Come di consueto sarà messo a disposizione dei ragazzi il materiale informativo

L’appuntamento con studenti, genitori e insegnanti, si terrà presso il Palazzo Ateneo, nell’atrio di Piazza Umberto 1 a Bari, dalle 9.30 alle 17.

Ulteriori dettagli sulla manifestazione sono disponibili sul sito di Uniba.

