Il dolore per un figlio che muore per una malattia è sempre difficile da affrontare e superare per una madre, per un padre, per un nucleo familiare che non riesce a rassegnarsi per la perdita di una persona cara. Come aiutare allora chi si trova in questa situazione? Muove i primi passi da Trepuzzi il progetto “Altro Senso” per sostenere il processo di elaborazione del lutto, per scongiurare forme di disagio, per alleviare il trauma di tanti genitori disperati. Promosso dall’Associazione Lorenzo Risolo OdV in sinergia con il Comune di Trepuzzi, l’Associazione “Mani solidali”, il Forum Associazioni Familiari Lecce e la Comunità “L’Arca onlus” è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto di assistenza psicologica e psicosociologica, presentato nella sala consiliare del Comune di Trepuzzi che supporta e collabora alla sua realizzazione, nasce dopo uno studio sugli effetti devastanti che una malattia oncologica provoca, offrendo percorsi di assistenza psicosociologica individuali e di gruppo allo scopo di affrontare il difficile momento della perdita di un figlio e segnare una ri-significazione dell’esperienza genitoriale. Un vero e proprio servizio di ascolto, accompagnamento e orientamento per recuperare il presente e ridisegnare il futuro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author